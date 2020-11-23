Возле ж/д станции «Волковская» задержали 20-летнего наркодилера

Закладчика поймали за работой - он прятал амфетамин в тайники. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО

Закладчика поймали за работой - он прятал амфетамин в тайники. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО

Возле железнодорожной станции Волковская в Северной столице задержан молодой человек, в карманах брюк которого лежали четыре свертка с неизвестным веществом.

Изъятый порошок отправили на экспертизу, которая определила его как психотропное средство амфетаминовой группы общей массой около 4 грамм. В подъезде дома, где живет задержанный, нашли еще 16 аналогичных свертков. В них было около 16 грамм вещества. Оказалось, безработный житель Петербурга приобретал наркотики в интернете с целью дальнейшей перепродажи в виде «закладок».

На данный момент в отношении 20-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по факту незаконного сбыта психотропных средств (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на 13,7% снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.