Стало известно, какие модели iPhone, которые не получат обновление до iOS 15

Стало известно, какие модели iPhone, которые не получат обновление до iOS 15
iOS 15 будет представлена в 2021 году. Фото: Pixabay

Apple планирует завершить поддержку обновлений для некоторых айфонов. Об этом сообщает портал The Verifier.

Речь идет об iOS 15, которую представят в следующем году. До нее не смогут обновиться iPhone SE, iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Эти смартфоны вышли в 2015-2016 годах и могли лишиться поддержки уже с iOS 14, но в компании все-таки ее устройствам дали.

Стало известно, какие устройства лишатся поддержки новой операционной системы в 2021 году. Установить iOS 15 нельзя будет на iPhone 6S, iPhone 6S Plus и iPhone SE. Для этих моделей iOS 14 останется последней доступной версией ОС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 2019 году на российском рынке снизилась популярность смартфонов Apple по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году россияне стали выбирать недорогие телефоны – спрос сместился в сторону дешевых моделей Samsung и Honor.

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