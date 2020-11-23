В Германии сочли недопустимыми возможные санкции США из-за «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес оценил ситуацию вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2».

В частности, он назвал возможные санкции США в отношении проекта «недопустимым вмешательством в международное право», пишет газета Welt.

«Такой подход совершенно исключен среди союзников», — подчеркнул глава комитета.

Он призвал США уважительно относиться к европейскому суверенитету и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.