Улицы Петербурга убирали от грязи и слякоти 672 единицы техники

Улицы Петербурга убирали от грязи и слякоти 672 единицы техники
Уборка снега в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

В понедельник, 23 ноября, в Петербурге на уборку улиц вышли 672 уборочные машины и почти 1300 дворников, сообщили в Смольном.

За ночь и день 22 ноября выпало в среднем 0,1 миллиметра осадков.

За прошлую неделю из города вывезли 188 кубометров снега, а также 2788 тонн мусора и смета. За прошедшие выходные дороги и магистрали города очистили от 539 тонн мусора. Для борьбы с гололедицей использовали песко-солевые смеси и солевой раствор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице 21 и 22 ноября жилищный комитет поручил администрациям районов города обеспечить своевременный выход на линию уборочной техники и специалистов ручного труда.

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