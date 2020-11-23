Эксперты РФС признали ошибкой отсутствие пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Члены экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС) изучили действия арбитра во время игры 14-го тура РПЛ между петербургской командой и «Краснодаром».
Все решения судей матча прошли проверку, кроме эпизода с пенальти в ворота «Зенита» на 56-й минуте встречи. Арбитр Владимир Москалев не указал на 11-метровую отметку в сторону футболистов «Краснодара», пишет NevaSport.ru. Эксперты заметили, что Александр Мартынович опасно коснулся ногой форварда «Зенита».
Таким образом, защитник «Краснодара» должен быть наказан назначением 11-метрового удара. Напомним, что встреча, состоявшаяся 8 ноября, закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:1. Матч проходил на домашнем стадионе «Зенита», «Газпром Арене».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский хоккейный клуб СКА выиграл матч с «Амуром» со счетом 5:3.