Стали известны новые тарифы проезда по Западному скоростному диаметру

Стали известны новые тарифы проезда по Западному скоростному диаметру
При изменении стоимости проезда сохраняется принцип предоставления максимально выгодных условий постоянным пользователям магистрали, использующим транспондеры. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

С полуночи 1 декабря в Петербурге начинают действовать новые тарифы для проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД).

Изменения коснутся всех видов транспорта как при оплате по зонам наличными, так и при оплате маршрутов с помощью транспондеров. В среднем, повышение цен составит около 10%. Наличными за одну тарифную зону придется заплатить 200 рублей для первого и второго класса транспортных средств, 350 рублей — для третьего класса и 400 — для четвертого.

В пресс-службе управляющей компании ЗСД заявили, что изменения сделают более выгодной покупку транспондера. Полностью ознакомиться с перечнем новых тарифов можно на сайте «Магистрали северной столицы». Представители «ЗСД МСС» также подчеркивают, что некоторые опции в рамках тарифах также подорожают. При этом стоимость наиболее популярных тарифных опций: «Легковой 10» и «Грузовой 10» остается прежней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость разового проезда в метро Петербурга грозятся поднять до 60 рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автомобили зсд новости спб рост тарифов стоимость проезда


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жителя Петербурга признали виновным в организации убийства своего отца
Во вторник в Петербурге будет облачно, возможен снег
Российские врачи извлекли из желудка девочки ком из волос и шерсти
Стали известны новые тарифы проезда по Западному скоростному диаметру
Волочкова рассказала, почему не стала продавать квартиру в Петербурге
Петербургские депутаты вновь попросят прокуратуру проверить рост цен на ЗСД
Названы модели iPhone, которые перестанут обновляться в 2021 году
Около 700 школ Петербурга могут перевести на дистанционку