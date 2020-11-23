Стали известны новые тарифы проезда по Западному скоростному диаметру

С полуночи 1 декабря в Петербурге начинают действовать новые тарифы для проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД).

Изменения коснутся всех видов транспорта как при оплате по зонам наличными, так и при оплате маршрутов с помощью транспондеров. В среднем, повышение цен составит около 10%. Наличными за одну тарифную зону придется заплатить 200 рублей для первого и второго класса транспортных средств, 350 рублей — для третьего класса и 400 — для четвертого.

В пресс-службе управляющей компании ЗСД заявили, что изменения сделают более выгодной покупку транспондера. Полностью ознакомиться с перечнем новых тарифов можно на сайте «Магистрали северной столицы». Представители «ЗСД МСС» также подчеркивают, что некоторые опции в рамках тарифах также подорожают. При этом стоимость наиболее популярных тарифных опций: «Легковой 10» и «Грузовой 10» остается прежней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость разового проезда в метро Петербурга грозятся поднять до 60 рублей.