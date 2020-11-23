Волочкова рассказала, почему не стала продавать квартиру в Петербурге

Волочкова рассказала, почему не стала продавать квартиру в Петербурге
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему отказалась продавать квартиру в Петербурге, которую в начале 2000-х ей подарил олигарх Сулейман Керимов.

Она отметила, что хотела сдавать элитную недвижимость в аренду, но не стала этого делать, так как испугалась порчи имущества. Сама квартира больше напоминает музей. Гостиная обставлена дорогостоящими предметами интерьера и отделана золотом.

Волочкова редко появляется в этой квартире и живёт в особняке в Подмосковье, из-за которого у нее образовался миллионный долг. Раньше она платила управляющей компании 60 тыс. рублей ежемесячно, а потом перестала. Но, несмотря на такие финансовые трудности, балерина не думает продавать питерскую квартиру.

«Я не буду ее продавать, там живет душа моя и Сулеймана Керимова, главного мужчины в моей жизни», — рассказала Волочкова в эфире шоу «Звезды сошлись».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram провокационный снимок со своим возлюбленным. Балерина не раскрывает его личность, но рассказала поклонникам о том, какой он человек.

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