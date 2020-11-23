Названа главная опасность диеты без мяса

Эксперты выяснили, что вегетарианцы, веганы и рыбоеды чаще других ломают гости.

Британские медики провели исследование, в рамках которого выяснили, чем опасна диета без мяса. Они пришли к выводу, что вегетарианцы, веганы и рыбоеды довольно часто ломают кости – сразу на 43%. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале BMC Medicine.

«Это в особенности касалось переломов шейки бедра, которые у них происходят в 2,3 раза чаще»,

– рассказала один из врачей.

При этом отмечается, что в отказе от мяса есть свои плюсы: потеря веса, снижение вероятности развития некоторых форм рака и улучшение состояния сосудов. Нельзя забывать, что в мясе содержатся полезные вещества, которые нужно восполнять.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на полках супермаркетов в Петербурге нашли опасное для здоровья куриное мясо. Неутешительные результаты экспертизы говорят о том, что предприятия нарушают санитарные нормы при производстве, транспортировке либо хранении продукции.