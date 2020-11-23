Врач призвал не спешить с приемом антибиотиков

При первых признаках ОРВИ ни в коем случае нельзя принимать серьезные препараты.

Врач общей практики Борис Шеляпин рассказал, чем опасен прием антибиотиков при первых признаках ОРВИ. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Он подчеркнул, что никогда нельзя пить такие серьезные препараты для профилактики.

Доктор объяснил, что антибиотики действуют не на вирусы, а на бактерии, так что их не стоит принимать при гриппе или коронавирусе. Он также добавил, что они наносят вред организму и стоит обратиться к специалисту, если появились симптомы какого-либо заболевания, а не заниматься самолечением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ предостерегла от лечения коронавируса антибиотиками. Отмечается, что в девяти странах и зонах Европейского региона использование антибиотиков росло на протяжении пандемии вместе с количеством новых случаев.