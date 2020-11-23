В России привили от коронавируса пять пожилых добровольцев

Речь идет о гражданах старше 60 лет, которые находятся в группе риска во время пандемии.

В России первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили пять добровольцев старше 60 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Отмечается, что укол сделали еще 21 ноября. В исследовании тем временем приняли участие 150 человек старше 60 лет.

Напоминаем, что создатели вакцины ищут людей, которые готовы стать добровольцами для испытаний нового препарата. Волонтеру должно быть больше 18 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что британская вакцина от коронавируса показала среднюю эффективность. Ее уровень составляет 70%, что назвали «действительно обнадеживающей новостью».