СК заинтересовался сообщением о частичной невыплате зарплаты работникам Ульяновской психбольницы

Начата доследственная проверка, на место уже выехала следственно-оперативная группа.

Следственный комитет заинтересовался сообщениями СМИ о частичной невыплате заработной платы сотрудникам Ульяновской психиатрической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области.

В результате начата доследственная проверка, в рамках которой на место уже выехала следственно-оперативная группа. После этого будет принято процессуальное решение. Напоминаем, что работники учреждения заявляли, что им выплачивают не полную зарплату.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд взыскал с баскетбольного «Спартака» более 2 млн рублей за задолженность по зарплате сотруднику. Кроме этого, «Спартак» будет обязан выплатить 10 тыс. рублей за моральный вред и компенсацию за задержку.