Суд взыскал с баскетбольного «Спартака» более 2 млн рублей за задолженность по зарплате сотруднику

Суд взыскал с баскетбольного «Спартака» более 2 млн рублей за задолженность по зарплате сотруднику
Баскетбольный "Спартак" выплатит задолженность сотруднику по зарплате. Фото: Pixabay

В Северной столице суд частично удовлетворил иск сотрудницы «Мужского баскетбольного клуба «Спартак» о взыскании заработной платы. Руководство команды выплатит женщине более 2 млн рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сотрудник получит задолженность в размере 2 446 393 рублей 82 копеек, а также компенсацию за несвоевременную выплату в размере 189 228 рублей 56 копеек.

Кроме этого, «Спартак» будет обязан выплатить 10 тыс. рублей за моральный вред и компенсацию за задержку, начиная с 10 ноября 2020 года в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, по день расчета.

Отметим, что по словам сотрудницы баскетбольного клуба, после расторжения договора 24 декабря 2019 года компания ей выплатит задержки до 10 февраля 2020 года. Данное требование не было выполнено. Женщина обратилась в суд с просьбой вернуть задолженность, а также моральный ущерб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гендиректор «Зенита» рассказал о главное задаче команды на сезон.

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