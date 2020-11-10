Гендиректор «Зенита» рассказал о главной задаче команды на сезон

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал задачу команды на сезон.

«У нас задача на сезон одна — выиграть и чемпионат, и Кубок России. Финалист, мы пока не знаем, кто это будет еще, он получит путевку в Лигу Европы», — отметил он, сообщает РИА «Новости».

В матче 1/8 финала Кубка России «Зенит» встретиться с тульским «Арсеналом».

В прошлом матче «Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром». Дзюба забил победный гол. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. Встреча 14-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что 23-летний бразильский нападающий Малком задумался о смене клуба. Он уверил, что Малком не заводил разговоров о смене команды и не высказывал недовольств.