В Ленобласти открыли Центр управления регионов для улучшения работы органов власти

В Ленобласти открыли Центр управления регионов для улучшения работы органов власти
Дрозденко заявил, что готов работать с обратной связью. Фото: администрация Ленобласти

Система поможет оперативно реагировать на различные проблемы.

В Ленинградской области появился Центр управления регионом, специалисты которого займутся координированием и улучшением работы органов власти. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Благодаря Центру местные жители смогут получить оперативные ответы на все интересующие вопросы. Там будут работать сотрудники профильных учреждений. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в регионе нет проблем с обратной связью.

Политик регулярно общается с населением через социальные сети, а теперь такая работа будет проводиться на других онлайн-площадках. Напоминаем, что о появлении Центров объявил президент России Владимир Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко сообщил о запасе бесплатных лекарств для больных коронавирусом.

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александр дрозденко ленинградская область центр управления регионов


 

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