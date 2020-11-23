В Петербурге от гриппа привили 2,5 млн человек

Почти половина жителей города обезопасили себя от болезни.

В Санкт-Петербурге прививку от гриппа сделали почти 2,5 миллиона человек. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в Роспотребнадзоре. Таким образом, укол сделали почти 46% населения Северной столицы.

Часть граждан были привиты за счет средств дополнительного финансирование. Отмечается, что из 2,5 миллионов – около 430 тысяч граждане младше 18 лет. Эксперты подчеркивают, что нужно делать прививку в период с сентября по ноябрь, чтобы хватило время на формирование иммунитета.

Чтобы не заболеть гриппом, гражданам советуют чаще мыть руки, вести здоровый образ жизнь, пить много воды и избегать мест массового скопления людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты обнаружили необычное свойство прививки от гриппа. Она снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.