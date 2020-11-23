С 2021 года на электронных устройствах появится российское ПО

На устройства будут устанавливать российское ПО. Фото: Pixabay

На устройства будут устанавливать российское ПО. Фото: Pixabay

Речь идет о технике, которую произведут после Нового год.

В России начнут устанавливать отечественное ПО на все электронные устройства, произведенные после 1 января 2021 года. Об этом пишет РИА Новости.

На новых смартфонах, планшетах, компьютерах и ноутбуках, умных телевизорах будут заранее установлены некоторые программы, среди которых поисковики, браузеры, соцсети и прочие. Также в устройствах будут e-mail-сервисы и голосовые помощники. Пользоваться таким ПО смогут только граждане России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что назван главный недостаток нового iPhone 12 от Apple. Специалисты сходятся в главном: у этих смартфонов существенно снижено время автономной работы.