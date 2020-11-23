Волочкова призналась, что не оплачивает счета ЖКХ

Балерина заявила, что таким образом бунтовала против управляющей компании.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что погрязла в долгах и не собирается оплачивать счета ЖКХ. Об этом она заявила в эфире передачи «Звезды сошлись», опубликованном на YouTube-канале «НТВ». Танцовщица добавила, что точных цифр назвать не может, но сумма немаленькая. Она отметила, что за такими вещами следит ее бухгалтер.

Волочкова добавила, что прежняя управляющая компания запрашивала по 60 тысяч рублей в месяц за различные услуги. Она объяснила, что платила четыре года, а потом задалась вопросом: почему так много?

«И когда я перестала платить за все лишние расходы, помимо света, газа, воды, — всей коммуналки — меня поддержали соседи, и сейчас поменялась управляющая компания»,

— сообщила балерина.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова рассказала, почему не стала продавать квартиру в Петербурге.