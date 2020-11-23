В Петербурге работодателям помогут выплачивать зарплаты

В Петербурге работодателям помогут выплачивать зарплаты
Беглов подписал соответствующее постановление. Фото: администрация Санкт-Петербурга

Речь идет о выплатах при временном трудоустройстве тех, кто находится под риском увольнения.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому работодателям представят субсидии. Благодаря им удастся возместить часть расходов на оплату труда при организации временного трудоустройства сотрудников, находящихся под угрозой увольнения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Чтобы получить субсидию, нужно принять участие в конкурсе. Также субсидией можно покрыть расходы по уплате страховых взносов. Из бюджета на эти цели выделят более 47,3 миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге после вмешательства прокуратуры сотрудникам компании выплатили зарплату. Кроме этого, прокуратура возбудила административное дело по факту нарушения трудовых отношений. Руководитель фирмы привлечен к ответственности.

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