В Петербурге после вмешательства прокуратуры сотрудникам компании выплатили зарплату

Установлено, что компания не выплачивала деньги сотрудникам. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Установлено, что компания не выплачивала деньги сотрудникам. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В среду, 28 октября, прокуратура Фрунзенского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в компании, которая на протяжении длительного времени не выплачивала зарплату 10 сотрудникам.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, в ходе проверки было установлено, что строительная компания имеет задолженность перед своими сотрудниками в размере 644 тыс. рублей.

Кроме этого, прокуратура возбудила административное дело по факту нарушения трудовых отношений. Руководитель фирмы привлечен к ответственности.

На данный момент, права сотрудников восстановлены, перед ними погашена задолженность по оплате труда.

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