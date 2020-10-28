В Ленобласти мужчина похитил девушку и увез ее в соседнюю деревню

В Ленобласти мужчина похитил девушку и увез ее в соседнюю деревню
Полиция задержала подозреваемого. Фото: Baltphoto

В среду, 28 октября, в Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в хищении человека. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Ленинградской области.

По версии следствия, 27 октября, поздним вечером в деревни Пустомержа Кингисеппского района подозреваемый, с целью похищения своей знакомой, открыто напал на нее. Злоумышленник применил физическую силу и затолкал женщину в салон автомобиля.

Подозреваемого сотрудники полиции смогли задержать через несколько часов в деревни Большая Вруда Волосовского района. Мужчина дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Следствие продолжает расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мужчина отделался условным сроком за поджог автомобиля.

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