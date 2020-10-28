В Петербурге мужчина отделался условным сроком за поджог иномарки

В Петербурге мужчина отделался условным сроком за поджог иномарки
Суд вынес приговор за поджог автомобиля. Фото: pixabay.com

В среду, 28 октября, Красногвардейский районный суд вынес приговор в отношении мужчины, который подозревался в поджоге автомобиля NISSAN QASHQAI 2.0.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, злоумышленник получил два года лишения свободы условно, а также с мужчины спишут штраф в размере более 79 тыс. рублей.

По версии следствия, 14 июня 2020 года подозреваемый, находясь у дома №33 по проспекту Шаумяна, умышленно произвел поджог иномарки. В итоге, автомобиль получил повреждения кузова и иных агрегатов. Ущерб составил более 600 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал свою вину.

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