В России не будут ужесточать ограничения из-за пандемии коронавируса

Правительство пока не планирует вводить новые меры для предотвращения распространения инфекции.

Правительство России пока не собирается ужесточать ограничения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, пишет РИА Новости. Отмечается, что регионы должны самостоятельно принимать решение о необходимости тех или иных мер. Власти считают, что на местах понятнее, какие ограничения будут эффективнее всего.

«Ограничительные меры вводятся главами субъектов в зависимости от эпидемической ситуации в том или ином регионе»,

— заявили в штабе.

Напоминаем, что в России зарегистрировали 2,11 миллионов случаев заражения коронавирусом. Выздороветь смогли 1,61 миллионов человек, летальных исходов – 36,5 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в медцентре ЗВО увеличили число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Их стало в два раза больше в связи с ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.