Дочь Заворотнюк заявила, что актриса не снималась в передаче у Малахова

Анастасия Заворотнюк вряд ли захочет теперь сниматься. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Анастасия Заворотнюк вряд ли захочет теперь сниматься. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Анна подчеркнула, что семья предпочитает не обсуждать болезнь знаменитости.

Дочь актриса Анастасии Заворотнюк Анна прокомментировала слухи о том, что звезда примет участие в передаче Андрея Малахова. Она опровергла эту информацию в своем Instagram-аккаунте, отметив, что семья не хотела и не хочет выставлять напоказ происходящее с Заворотнюк.

«Нет, конечно, не верьте всем этим газетенкам. Мы также придерживаемся позиции «без комментариев»,

— написала девушка в социальной сети.

Напоминаем, что журналисты опубликовали данные, согласно которым Заворотнюк якобы приезжала на студию к Андрею Малахову. Поклонники успели обрадоваться, так как решили, что наконец увидят любимую актрису на экранах, но не тут-то было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Заворотнюк начала выходить на прогулки в своем загородном доме.