Российский миротворец получил ранения после разрыва мины в Нагорном Карабахе

Офицер армии России получил ранения в результате разрыва мины в Нагорном Карабахе. Данные о пострадавшем миротворце передали в Министерстве обороны.
Кроме этого, в ведомстве сообщили о погибшем. Им оказался военный Азербайджана. Также ранения получили четыре сотрудника МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Сам инцидент произошел в районе населенного пункта Мадагиз. Группа, в составе которой были российские миротворцы, вела работы по поиску тел погибших. В операции присутствовали военные Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха и Международного комитета Красного креста.
На данный момент раненый офицер доставлен в Баку, угрозы его жизни нет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома. Некоторые территории были переданы Азербайджану, с чем многие не согласны.