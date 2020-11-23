Российский миротворец получил ранения после разрыва мины в Нагорном Карабахе

Российский миротворец получил ранения после разрыва мины в Нагорном Карабахе
Офицер доставлен в больницу. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу, архивное фото

Офицер армии России получил ранения в результате разрыва мины в Нагорном Карабахе. Данные о пострадавшем миротворце передали в Министерстве обороны.

Кроме этого, в ведомстве сообщили о погибшем. Им оказался военный Азербайджана. Также ранения получили четыре сотрудника МЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Сам инцидент произошел в районе населенного пункта Мадагиз. Группа, в составе которой были российские миротворцы, вела работы по поиску тел погибших. В операции присутствовали военные Азербайджана, МЧС Нагорного Карабаха и Международного комитета Красного креста.

На данный момент раненый офицер доставлен в Баку, угрозы его жизни нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители Нагорного Карабаха сжигают свои дома. Некоторые территории были переданы Азербайджану, с чем многие не согласны.

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