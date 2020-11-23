Российское ПО появится на электронных гаджетах с 1 января 2021 года

Российское ПО будет обязательным. Фото: pixabay

Российское ПО будет обязательным. Фото: pixabay

Российское программное обеспечение будет устанавливаться в обязательном порядке на все электронные устройства. В продажу с данным обновлением гаджеты поступят 1 января 2021 года.

Данные об этом появились на официальном портале правовой информации в понедельник, 23 ноября.

Теперь все смартфоны, компьютеры и планшеты будут иметь в своем арсенале отечественное программное обеспечение. Также нововведение коснется телевизоров с с технологией Smart-TV.

Кроме этого, на устройства будут устанавливаться российские поисковики, браузеры, социальные сети. На новых смартфонах пользователи увидят отечественные мессенджеры, новостные агрегаторы, картографические и навигационные сервисы.

Закон об обязательной предустановке российского ПО на электронную технику подписал Владимир Путин еще в декабре 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин в ближайшие дни посетит один из регионов страны.