В Петербурге против наледи продолжат применять солевые растворы

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

На дорогах Северной столицы для предотвращения аварий будут активнее применять солевые растворы.

Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин.

По словам эксперта, солевой раствор является экологически чистым элементом для борьбы с наледью. В составе жидкости 20% соли и 80% воды.

«Конечно, всегда есть какие-то побочные явления. Мы живем в городе, где не только соль влияет на обувь, есть множество других факторов. Соль – экологически безопасный элемент» — заявил Вадим Мизюкин

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге от коронавируса больше пострадала автомобильная промышленность. Для того, чтобы рынку вернуться к привычным докризисным показателям, понадобиться длительное время.