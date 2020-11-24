На «Детском Евровидении» участница из Петербурга выступит девятой

На &#171;Детском Евровидении&#187; участница из Петербурга выступит девятой
На конкурс поедет певица из Петербурга. Фото: eurovision.tv

Представительница России на международном конкурсе «Детское Евровидение» 11-летняя петербурженка выступит в финале конкурса девятой.

Об этом сообщили на официальном YouTube-канале конкурса во время церемонии открытия, передает ТАСС.

Девочка из Петербурга София Феськова выступит с песней «Мой новый день» («My New Day»).

Голосование будет открыто уже в эту пятницу, 27 ноября. Напомним, что финал пройдет 29 ноября в формате телемоста из-за пандемии коронавируса. Начало мероприятия запланировано на 18:00 по московскому времени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что родители возмутились победой петербурженки на отборе на «Детское Евровидение». Они считают, что победа нечестная. Организаторы конкурса уже отреагировали на происходящее.

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