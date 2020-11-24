В России выросло число террористических преступлений в 2020 году

За неполный 2020 год число данных преступлений выросло более чем на треть.

Статистические данные об этом предоставили в МВД России, сообщает ТАСС. Отмечается, что за 10 месяцев текущего года, количество преступлений, имеющих террористический характер, увеличилось на 33%. Что касается экстремистских, то почти на 40%.

В общей сложности, с января по октябрь месяц было зарегистрировано более 2 тыс. преступлений по данным направлениям.

«В январе — октябре 2020 года зарегистрировано 1 990 преступлений террористического характера (прирост на 33,3%) и 708 преступлений экстремистской направленности (прирост на 39,9%)», — говорится в сообщении МВД России.

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