Галкин поделился неудачными фотографиями своей юности

Максим Галкин опубликовал подборку кадров 1996-1997 годов. Юморист сразу предупредил, что фотографии неудачные, но поклонники с ним не согласились.

Новый пост шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте. По снимкам можно сделать вывод, что Галкин много путешествовал, а также любил отдыхать на даче. Обратил юморист внимание пользователей и на нижнюю губу, которая, по его словам, отросла длинной сразу.

В комментариях некоторые подписчики признались, что смогли узнать мужа Пугачевой как раз по выдающейся губе. Поклонники также отметили, что не сразу узнали его, хотя отличительные черты внешности остались те же.

Сейчас юмористу 44 года, недавно исполнилось 19 лет с начала его отношений с Аллой Пугачевой. В официальном браке знаменитости состоят чуть менее девяти лет, у них двое детей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Галкин поздравил Пугачеву с 19-й годовщиной. На семейном снимке Галкин обнимает супругу со спины, а она улыбается и смотрит вдаль.