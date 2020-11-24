Петербуржцы затягивают пояса: спрос на лыжи и сноуборды упал

Петербуржцы затягивают пояса: спрос на лыжи и сноуборды упал
В Петербурге падает спрос на сноуборды. Фото: pixabay.com

Петербуржцы пока не спешат скупать зимний спортивный инвентарь. На снег, по всей видимости, горожане не рассчитывают, а деньги тратят с осторожностью.

Спрос на товары для зимнего спорта в октябре исследовали эксперты «Авито». Специалисты составили список самых популярных поисковых запросов на площадке в категории таких товаров.

Первые три места в списке по России занимают лыжи, сноуборд и коньки. Отмечается, что в целом по стране спрос на лыжи снизился по сравнению с прошлым годом на 2%, однако они по-прежнему остаются самым популярным товаром для зимнего спорта. В некоторых городах, например Ижевске, спрос на них вырос (+31%). В Петербурге же он просел на 41%.

А вот, если интерес россиян к сноубордам в этом году вырос на 9%, то в Петербурге упал на 26%. В Красноярске, например, он подскочил на 78%.

Инфографика Gazeta.SPb

При этом интерес к хоккею в городе немного подрос – осенью товары для этого вида спорта стали более востребованными – продажи выросли на 4%.

Отметим, что среди других популярных товаров для зимнего спорта на «Авито» выделяют снегокаты, лыжные ботинки и ботинки для сноуборда, ватрушку и краги.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербуржцы начали скупать градусники и пульсоксиметры.

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