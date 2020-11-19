Мнительные петербуржцы скупают градусники и пульсоксиметры

В Петербурге новая волна коронавирусной инфекции подталкивает горожан к покупке медицинских приборов – жители начали скупать различные термометры и пульсоксиметры.

Рост спроса зафиксировали аналитики «Авито». Они сравнили спрос на медицинские приборы в Петербурге осенью с летом этого года.

Особый интерес петербуржцев вызвали пульсоксиметры – приборы для измерения кислорода в крови. Этой осенью спрос на них подскочил по сравнению с летними месяцами на 89%. При этом они успели подешеветь после лета на 13%.

Самым популярным товаров при этом по количеству абсолютных запросов среди других приборов для измерения температуры стали бесконтактные термометры. Однако спрос по сравнению с летом на такие устройства остался на прежнем уровне, а цена снизилась.

Вторым по популярности у горожан стал ртутный градусник. Спрос на него вырос более, чем на 20%. Выросла и цена прибора – в среднем на 67%. Таким образом, средняя цена на градусник составила 500 рублей.

Рост спроса на электронные термометры зафиксировали на уровне 27,7%. При этом их средняя цена ниже, чем у ртутных градусников, – 400 рублей.

Дефицита медицинских приборов в городе не наблюдается. Так, предложение ртутных градусников увеличилось на 19%, а пульсоксиметров – на 40%.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за последние две недели нагрузка на амбулаторные центры КТ выросла в два раза. Специалисты не успевают проводить около 30 исследований в день.