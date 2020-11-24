Беглов представил нового куратора внутренней политики в полпредстве

Заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Вадим Леонтьев будет курировать вопросы Петербурга и Ленобласти. Соответствующее заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

Об этом стало известно во вторник, 24 ноября, на заседании правительства города. Леонтьев заявил, что будет выполнять задачи, поставленные ему федеральным центром. И выразил надежду, что совместными усилиями удастся решить ряд вопросов, которые сейчас есть в Петербурге.

Ранее эту должность занимала Любовь Совершаева. Она будет курировать работу Центра управления регионом (ЦУР) в Петербурге после его открытия в декабре.

Вадим Леонтьев родился в 1983 году. С 2012 года он работал в аппарате полпредства ЦФО под руководством Александра Беглова. В сентябре 2018 года Леонтьева перевели в администрацию президента, где он курирует ЦФО и СЗФО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поздравил с юбилеем экс-главу Горизбиркома Виктора Миненко. Ему исполнилось 60 лет.