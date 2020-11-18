Беглов поздравил с юбилеем экс-главу Горизбиркома Виктора Миненко

Александр Беглов поблагодарил Виктора Миненко за профессионализм, преданность делу и пожелал ему здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо Санкт-Петербурга и России. Фото: gov.spb.ru

Александр Беглов поблагодарил Виктора Миненко за профессионализм, преданность делу и пожелал ему здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо Санкт-Петербурга и России. Фото: gov.spb.ru

В среду, 18 ноября, бывшему председателю избирательной комиссии Санкт-Петербурга Виктору Миненко исполнилось 60 лет. С юбилеем политика поздравил губернатор Александр Беглов.

Градоначальник отметил значимый вклад Миненко в решение важных задач как в масштабе Петербурга, так и в масштабе страны. Беглов подчеркнул, что Виктору Александровичу не раз доверялись ответственные посты государственной службы, как человеку с большим профессиональным опытом и глубокими юридическими знаниями.

Глава Северной столицы напомнил о годах работы в Вооруженных Силах РФ, аппаратах полпредов президента России в Уральском и Северо-Западном округах, а также Горизбиркоме Петербурга. На своих должностях Миненко всегда проявлял компетентность и государственный подход к выполнению обязанностей.

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