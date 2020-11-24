Депутаты попросят Беглова выяснить, почему петербуржцы по четыре часа вызывают врача на дом

Петербургские депутаты намерены попросить губернатора Александра Беглова проверить реализацию проекта «Электронное здравоохранение 2018-2020», на которую выделили более 200 млн рублей. Несмотря на то, что он предполагал создание сервиса «Вызов врача на дом», горожане, утверждают парламентарии, продолжают висеть на телефоне по четыре часа, чтобы попросить прийти участкового врача.

Депутатский запрос, который составил Борис Вишневский, парламентарии обсудят в среду, 25 ноября.

Автор утверждает, что сейчас горожане, которые пытаются вызвать участкового врача на дом, висят на телефоне по четыре часа. Между тем, проектом «Электронное здравоохранение» было предусмотрено создание специального для этого сервиса.

«Его (сервиса «Вызов врача на дом – ред.) нет ни в списке сервисов, работающих в штатном режиме, ни в списке сервисов, по которым принимаются меры для исправления ошибок», — отмечает автор запроса и просит сообщить сроки запуска сервиса.

Как утверждает депутат, на проектирование и разработку 23 сервисов в рамках «Электронного здравоохранения» было потрачено 276 миллионов рублей без закупки техники. Ожидалось, что проект реализуют еще в прошлом году.

Отметим, в настоящее время пациентам с симптомами ОРВИ рекомендуют вызвать врача на дом. Участковый врач при этом может назначить теперь лекарства для лечения от новой коронавирусной инфекции, не дожидаясь результатов ПЦР-теста. Пациент должен получить препараты бесплатно.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург испытывает нехватку медицинского персонала, несмотря на то, что к работе привлекли студентов медицинского колледжа и старших курсов вузов.