В 631-й гимназии Петербурга, которую кормит «Флоридан», прошла прокурорская проверка

В 631-й гимназии Петербурга, которую кормит &#171;Флоридан&#187;, прошла прокурорская проверка
Школа. Фото:Pixabay

В 631-й гимназии Приморского района Петербурга прошла прокурорская проверка. Ее провели в школьной столовой — было проверено соблюдение санитарных норм. Кроме того, представители прокуратуры проверили, как соблюдаются в учебном заведении противокоронавирусные меры.

Гимназию обеспечаивает питанием АО «Фирма «Флоридан». Напомним, ранее в школе №15 Василеостровского района, в которой поставщиком питания является эта компания, подозревали массовое отравление детей. В связи с этим у прокуратуры, похоже, есть к этой компании некоторые вопросы.

Также правоохранители осмотрели другие школьные помещения и проанализировали соблюдение карантинного распорядка работы учебного заведения. О результатах проверки пока ничего не известно.

Отметим, подобные неожиданные прокурорские проверки в ближайшие несколько месяцев могут ожидать любое учебное заведение Петербурга. Они проводятся в рамках общегородского плана по котролю за соблюдением карантинных мер.

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