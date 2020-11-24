ЗакС спешит принять закон о запрете продажи «веселых шариков» детям в Петербурге

Петербургские депутаты уже завтра, в среду, 25 ноября, могут окончательно принять изменения в закон, которые запретят продавать детям «веселящий газ». Речь идет о закиси азота.

В первом чтении инициатива была представлена только на прошлой неделе. Теперь парламентарии готовятся рассмотреть ее в третьем, окончательном чтении.

Предполагается, что изменения в закон вступят в силу с 1 января следующего года. В нем закись азота будет определяться как динитрогена оксид в газообразной форме. Продавать его детям нельзя будет так же, как и никотиносодержащую продукцию, жидкости для электронных сигарет и электронные системы доставки никотина.

Нарушители должны будут заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица – от 10 до 20 тысяч рублей, а юридические лица – от 30 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что на своем уровне Петербург с закисью азота больше ничего сделать не может – вещество не является запрещенным, и вопрос этот нужно решать на федеральном уровне. Такой законопроект уже находится в Госдуме, до недавнего времени он лежал там без движения.

Депутаты в Петербурге давно говорили о борьбе с «веселящим газом». Трагическим поводом поднять эту тему вновь стало ДТП, которое произошло в феврале 2019-го года. Тогда Мурад Касымов, который управлял иномаркой, вылетел на тротуар на Невском проспекте и врезался в группу прохожих. В результате аварии погибли двое, несколько человек получили травмы. В марте он был признан виновным. Суд отправил его в колонию общего режима на 8,5 лет. В сентябре срок, уточнив порядок расчета, сократили на один месяц.