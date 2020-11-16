Парламентарии Петербурга рассмотрят инициативы по ограничению продаж «веселящего» азота

Указанные проекты нормативных актов будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании петербургского парламента - в среду, 18 ноября. Фото: assembly.spb.ru

Указанные проекты нормативных актов будут рассмотрены на ближайшем пленарном заседании петербургского парламента - в среду, 18 ноября. Фото: assembly.spb.ru

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга подготовили изменения в закон об ограничении продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, а также в закон о недопущении потребления закиси азота («веселящего газа», популярного среди городской молодежи).

Как объяснил председатель ЗакСобрания Вячеслав Макаров, за продажу закиси азота несовершеннолетним предлагается ввести административную ответственность. Также петербургские парламентарии поддерживают инициативу депутатов Госдумы, предложивших запретить продажу закиси азота для целей, не связанных с медициной, и запретить пропаганду его употребления как вещества, изменяющего сознание.

В ЗакСе эту тему вынесли на обсуждение еще в марте 2019 года — «веселящий газ» стал тревожно распространен среди молодого поколения петербуржцев. Меры, предпринятые депутатами Северной столицы, направлены на сохранение здоровья и жизни тысяч жителей города, а также на обеспечение безопасности подрастающего поколения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге могут продлить розничную продажу алкоголя до 23 часов.