В Петербурге более чем на 6,5 тыс. человек увеличилась смертность по сравнению с 2019 годом

Смертность жителей Северной столицы увеличилась по сравнению с 2019 годом. За неполные 10 месяцев показатель стал больше на 6,5 тыс. человек.

Данные о социально-экономическом положении были опубликованы в Петростате. Доклад с показателями находится в открытом доступе, в нем указаны цифры о приросте смертности и заболеваемости пневмонией среди жителей города.

Согласно данным, в Петербурге с января по сентябрь 2020 года умерли 51 086 человек. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 6 591 смерть.

Отметим, что в прирост смертности в сентябре составил 5 738 человек. В прошлом году данная цифра ненамного превышала тысячу — 1 113 человек.

Кроме этого, зафиксировано в сентябре текущего года 4 670 случаев пневмонии. В прошлом году это показатель был в шесть раз меньше. Всего в городе выявлено 51 137 случаев заболеваний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом.