Setl Group приступил к строительству 3 и 4 корпусов ЖК «Солнечный город. Резиденции»

Новый проект холдинга Setl Group представляет собой два малоэтажных дома-каре с закрытыми от машин дворами. Сдача домов запланирована на II квартал 2022 года.

Два четырехэтажных дома проекта «Солнечный город. Резиденции» построят в скандинавском экостиле: фасады зданий оформят пастельными тонами, похожими на краски северной природы и Финского залива. В отделке холлов используют плитку благородного серого оттенка и деревянные панели теплых медовых тонов.

Обустройством дворов 3-го и 4-го корпусов займутся профессиональные ландшафтные дизайнеры. Эксклюзивный проект включает в себя деревья, газоны и холмы, связанные сетью пешеходных дорожек. Это позволит превратить внутреннюю территорию домов-каре в уголок уюта, тишины и комфорта.

Прогуляться во дворе будет приятно не только взрослым, но и детям. Специально для малышей и детей постарше будут установлены экологичные детские площадки SetlKids, разработанные при содействии детских психологов. Игровые зоны оснастят оборудованием, созданным специально для Setl Group.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город. Резиденции» выступает «Петербургская Недвижимость».