Комитет по труду и занятости в Петербурге утвердил «дорожную карту»

«Дорожная карта» содержит 4 раздела и перечень из 20 мероприятий, по которым оценивается эффективность работы органов власти в регионах. Об этом сообщили в Смольном.

«Петербург выполняет плановые показатели, но необходимо создавать условия предприятиям и организациям, чтобы они могли повышать зарплату своим сотрудникам. Это может быть финансовая поддержка в виде субсидий на привлечение квалифицированных работников, повышение фонда оплаты труда, переподготовку кадров», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Мероприятия карты предусматривают, в частности, поддержку предприятий промышленного и агропромышленного комплексов, ликвидацию и недопущение задолженности по заработной плате в коммерческих организациях, снижение неофициальной, так называемой, «серой» занятости.

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, численность безработных пошла на снижение. На 24 ноября в статусе безработных находятся 103,9 тысячи человек (в сентябре – 107,8 тысяч человек).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный хочет организовать круглосуточное тестирование на коронавирус в Петербурге.