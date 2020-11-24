Комитет по труду и занятости в Петербурге утвердил «дорожную карту»

Комитет по труду и занятости в Петербурге утвердил &#171;дорожную карту&#187;
Указом № 193 установлены 15 показателей, по которым оценивается эффективность работы органов власти в регионах. Фото: gov.spb.ru

«Дорожная карта» содержит 4 раздела и перечень из 20 мероприятий, по которым оценивается эффективность работы органов власти в регионах. Об этом сообщили в Смольном.

«Петербург выполняет плановые показатели, но необходимо создавать условия предприятиям и организациям, чтобы они могли повышать зарплату своим сотрудникам. Это может быть финансовая поддержка в виде субсидий на привлечение квалифицированных работников, повышение фонда оплаты труда, переподготовку кадров», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Мероприятия карты предусматривают, в частности, поддержку предприятий промышленного и агропромышленного комплексов, ликвидацию и недопущение задолженности по заработной плате в коммерческих организациях, снижение неофициальной, так называемой, «серой» занятости.

Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется, численность безработных пошла на снижение. На 24 ноября в статусе безработных находятся 103,9 тысячи человек (в сентябре – 107,8 тысяч человек).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Смольный хочет организовать круглосуточное тестирование на коронавирус в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов дорожная карта новости спб смольный


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Профессор РГПУ имени Герцена: психологическое восстановление после COVID-19 ...
25 ноября на трассе «Кола» будет закрыто движение из-за разводки ...
Виталий Милонов: закрытие в новогоднюю ночь метро в Петербурге грозит ...
В Ленобласти более 1,3 тыс. человек переехали из аварийных домов в 2020 году
Глава Роспотребнадзора оценила опасность мутаций коронавируса в России
ФСИН Петербурга ходатайствует о возвращении Валерия Израйлита в СИЗО
Экологическая служба изучает причину «покраснения» воды в реке Новая
ЦИК планирует выдвинуть Наталью Чечину на пост главы Горизбиркома Петербурга