В Ленобласти более 1,3 тыс. человек переехали из аварийных домов в 2020 году

В Подпорожье в рамках этого этапа будет расселено 7% от всего жилого фонда города, в Луге – 5%, в Сясьстрое – около 11%. Это хорошие цифры Фото: lenobl.ru/ru

В Подпорожье в рамках этого этапа будет расселено 7% от всего жилого фонда города, в Луге – 5%, в Сясьстрое – около 11%. Это хорошие цифры Фото: lenobl.ru/ru

Расселение аварийного жилья в Ленинградской области выполнено на 1 ноября на 95%.

Как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, на данный момент в регионе расселено 23,2 тысячи квадратных метров и переселено 1,5 тысячи граждан, в том числе в 2020 году — 19,33 тысячи квадратных метров и переселено 1300 граждан.

Отмечается, что 100% показатель будет достигнут к 1 декабря текущего года. Всего на территории Ленобласти 1503 многоквартирных аварийных дома, площадью 321 тыс. квадратных метров.

До 1 сентября 2025 года планируется расселить 1316 аварийных домов общей площадью 300 тысяч квадратных метров, в которых проживают 19 тысяч граждан.

«На эти цели запланировано потратить около 18,5 миллиардов рублей, в том числе на приобретение квартир в строящихся многоквартирных домах. За пять лет планируется построить 50 многоквартирных домов в муниципалитетах, где строительство не велось с 1960-х и 1980-х годов. Мы считаем цифры по расселению адекватными», — заявил заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ленобласти суточный объем тестов на коронавирусную инфекцию повышается с 2 до 6 тысяч.