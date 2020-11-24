В Петербурге более 100 тыс. организаций получили QR-коды о безопасной деятельности

В Северной столицы завершились массовые проверки готовности предпринимателей работать в условиях пандемии коронавируса. В дальнейшем следить будут только за теми, у кого были выявлены замечания.

Об этом сообщили во вторник, 24 ноября, в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгения Елина.

«По данным Ситуационного центра с 1 октября по 22 ноября проверено более 45 тысяч объектов потребительского сектора, 24 % не имели QR-код. Из 34 тыс. объектов, на которые ранее был получен QR-код, нарушения требований стандартов безопасной деятельности выявлены на 11 926 объектах. Наиболее распространенными нарушениями стали: отсутствие разметки и средств индивидуальной защиты», говорится в сообщении аппарата парламентария.

Кроме этого, количество выданных QR-кодов увеличилось до 155,2% с 19 октября. По данным на 22 ноября к стандартам безопасности подключились 106 тыс. компаний города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге мошенники продают за деньги организациям бесплатные QR-коды для работы.