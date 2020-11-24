В Петербурге утвердили план «Уровня доступности жилья»

В Петербурге утвердили план &#171;Уровня доступности жилья&#187;
Спрос на квартиры в Петербурге растет за счет клиентов из регионов Фото: fsk.ru

В Северной столице во вторник, 24 ноября, утвердили план мероприятий, которые позволят обеспечить сдерживание роста цен на жилье.

Отметим, что показатель был рассчитан для каждого субъекта России министерством строительства. Это делается для определения возможностей жителей приобретать жилье, сообщает Смольный.

Таким образом, в Северной столице для приобретения жилья можно воспользоваться доступной льготной ипотекой по ставке в 6,5%.

Александр Беглов сообщил, что в следующем году город вернется к практике строительства социального жилья за счет бюджетных средств. В адресную инвестиционную программу уже включены два таких объекта.

Губернатор подчеркнул, что при строительстве жилья надо помнить и об обеспечении горожан социальной инфраструктурой. Он отметил, что в последние годы дисбаланс между жилищной застройкой и социальной инфраструктурой в Петербурге постепенно сокращается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге выделят более 14 млрд рублей на на капитальный ремонт в домах в 2021 году.

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