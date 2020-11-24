В Петербурге выделят более 14 млрд рублей на капитальный ремонт в домах в 2021 году

В Северной столице в 2021 году на краткосрочный план капитального ремонта будет выделено 14,1 млрд рублей. Как сообщают в Смольном, данная сумма станет ненамного больше, чем в 2020 году. До этого было выделено 13,6 млрд рублей.

Об этом губернатор Александр Беглов сказал на рабочем совещании с членами городского правительства, в ходе которого было рассмотрено выполнение Краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2020 году. Были также обсуждены планы капремонта зданий на следующие два года.

Парламентарий отметил, что по состоянию на 24 ноября в городе завершено 1722 вида строительно-монтажных работ и разработано 619 проектов на общую сумму 9 млрд рублей.

«Кровли, чердаки, инженерные коммуникации, лифты и подвалы – это основные направления работ, которые надо комплексно выполнять при ремонте многоквартирных домов города», — добавил Александр Беглов.

Губернатор обратил особое внимание на ремонт лифтового оборудования. В следующем году в домах Петербурга планируется отремонтировать 1 тысячу лифтов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленобласти в «Доме Говинга» может быть введен аварийный режим.