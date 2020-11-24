В Ленобласти в «Доме Говинга» может быть введен аварийный режим

В Ленинградской области решается вопрос о введении режима аварийной ситуации в «Доме «Говинга», который расположен в городе Выборге на улице Крепостной.

О ситуации с памятником архитектуры регионального значения сообщила во вторник, 24 ноября, администрация Ленинградской области. Информация появилась в официальном Telegram-аккаунте региона.

Причиной данного решения стало то, что частный владелец здания находится в процедуре банкротства, развалины являются залоговым объектом по кредиту.

«Не желая допускать ситуации причинения вреда здоровью людей из-за возможного в любой момент обрушения дома, администрация Ленобласти намерена выполнить консервационные работы на объекте», — говорится в сообщении администрации.

Кроме этого, уточняется, что в отношении владельца будет заведено уголовное дело.

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