В Рособрнадзоре не планируют отменять итоговое сочинение для 11-х классов

Итоговое сочинение для школьников 11-х классов состоится несмотря на коронавирусную инфекцию.

О том, что не планируют отменять экзамен, сообщили в Рособрнадзоре. Информация появилась в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

«Нет. Результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) является одним из необходимых условий допуска к участию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», — говорится в сообщении.

Кроме этого, итоговое сочинение может пройти в очном формате. В Рособрнадзоре сообщили, что данный экзамен не подразумевает его проведение в дистанционном формате.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге выпускники школ сдадут экзамены в 2021 году до 1 июля.

Сдача выпускных экзаменов для 11-х и 9-х классов планируется в 3 этапа. Ученики смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды в 2021 году.