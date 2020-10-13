В Петербурге выпускники школ сдадут экзамены в 2021 году до 1 июля

Сдача выпускных экзаменов для 11-х и 9-х классов планируется в 3 этапа. Ученики смогут сдать ЕГЭ и ОГЭ в досрочный, основной и дополнительный периоды в 2021 году. Об этом сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

В соответствии с проектом расписания самый первый этап сдачи экзаменов – досрочный – начнется 22 марта и продлится до 16 апреля. Основной период сдачи пройдет с 24 мая по 1 июля 2021 года. Что касается дополнительного варианта прохождения ЕГЭ, то он состоится с 3 по 17 сентября.

Отметим, что в 2021 году предусмотрено нововведение – экзамен по информатике и ИКТ состоится в 2 дня.

Для учеников 9-х классов досрочный этап начнется 20 апреля и закончится 14 мая. Основной – с 21 мая по 1 июля и дополнительный пройдет осенью – с 3 по 22 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, какие изменения ждут ЕГЭ в 2021 году.