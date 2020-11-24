Вашингтон ввел санкции против трех российских компаний

Вашингтон ввел санкции против трех российских компаний
Точная причина санкций не указана. Фото: pixabay.com

Ограничительные меры коснутся компаний «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group. Связано это с тем, что они нарушают закон США об оружии массового поражения.

Информация об этом появилась Госдепартаменте США во вторник, 24 ноября, в сборнике официальных документов американского правительства, передает ТАСС. Уточняется, что причиной санкций стало нарушение законодательства США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Ограничения вступили в силу 6 ноября. Также в данном списке есть еще две компании из Китая. Срок действия санкций — 2 года.

Компаниям будет запрещено продавать свою продукцию любым министерствам и ведомствам США.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США заявили о готовности передачи власти Джозефу Байдену. По предварительной информации именно он победил в президентской гонке, одержав победу над действующим президентом Дональдом Трампом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вашингтон оружие массового поражения санкции США


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Яндиев и Харитонов пожали руки и помирились после драки в Москве
В среду в Петербурге обойдется без осадков
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России до 2,5% в следующем году
В Кремле объяснили, почему Путин не прививается от коронавируса
В России назвали стоимость вакцины «Спутник V» за рубежом
Массовое ДТП спровоцировало огромную пробку на КАД в районе Кудрово
Выплаты за помощь коронавирусным больным продлены до конца 2021 года
У детей, которые были в заложниках в Колпино, выявлены ссадины и признаки ОРВИ