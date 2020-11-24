Вашингтон ввел санкции против трех российских компаний

Ограничительные меры коснутся компаний «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group. Связано это с тем, что они нарушают закон США об оружии массового поражения.

Информация об этом появилась Госдепартаменте США во вторник, 24 ноября, в сборнике официальных документов американского правительства, передает ТАСС. Уточняется, что причиной санкций стало нарушение законодательства США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Ограничения вступили в силу 6 ноября. Также в данном списке есть еще две компании из Китая. Срок действия санкций — 2 года.

Компаниям будет запрещено продавать свою продукцию любым министерствам и ведомствам США.

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