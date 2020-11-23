В США заявили о готовности передачи власти Байдену

В США заявили о готовности передачи власти Байдену
Президент США Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump/

Действующий президент США Дональд Трамп готовится к передачи власти Джозефу Байдену. При этом американский лидер все еще верит в свою победу на выборах.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ, Дональд Трамп поручил главе Управления по общим вопросам администрации США готовиться к передачи власти.

Действующий президент призвал «делать то, что необходимо». Кроме этого, данную рекомендацию Дональд Трамп дал и своей команде. При этом действующий президент США до сих пор верит в свою победу на выборах. Дональд Трамп сообщил, что намерен бороться за президентство.

Напомним, что выборы в США завершились 3 ноября. По данным СМИ победу одержал конкурент Трампа Джозеф Байден. На данный момент в стране идет подсчет голосов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Мичигана утвердила победу Байдена в данном штате.

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