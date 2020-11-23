Комиссия Мичигана утвердила победу Байдена в данном штате

Комиссия Мичигана утвердила победу Байдена в данном штате
Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: wikipedia.org

Кандидат от демократической партии США Джозеф Байден опередил своего конкурента действующего президента Америки Дональда Трампа на выборах в штате Мичиган.

Данные об этом появились на сайте счетной комиссии Мичигана. Там проводилась трансляция голосования, сообщает ТАСС.

Джозеф Байден опередил Дональда Трампа более чем 154 тыс. голосов. Согласно последним данным на сайте комиссии, Байден набрал 50,6% голосов, а Трамп — 47,8%.

Помимо результатов высказались два члена комиссии из рядов партии США, а также представитель Республиканской партии.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Байден заявил, что американцы не потерпят попыток Трампа изменить результаты выборов. Он считает, что Трамп должен публично признать поражение.

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